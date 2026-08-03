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Görele'de Ticari Taksi Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Görele'de Ticari Taksi Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Giresun’un Görele ilçesinde ticari taksinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Giresun'un Görele ilçesinde ticari taksinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Görele ilçesine bağlı Recepli Köyü Kavrazlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Sağlık yönetimindeki 28 T 8140 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Takla atan araç, Çömlekçi Vadisi Grup Yolu'na düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde sürücü Ömer Sağlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık'ın cenazesi, Görele İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çömlekçi Grup Yolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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