Giresun'da Sürücünün Tehlikeli Davranışı Sosyal Medyada Tepki Çekti

Giresun'da Sürücünün Tehlikeli Davranışı Sosyal Medyada Tepki Çekti
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Giresun'un Bulancak ilçesinde bir sürücünün ayaklarını torpidoya uzatarak araç kullanması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Jandarma, görüntülerin paylaşılması üzerine sürücüyü gözaltına aldı ve adli işlem başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesi'nde bir sürücünün aracı torpidoya doğru ayaklarını uzatarak kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Aydındere Beldesi Aydınlar Mahallesi'nde ikamet eden O.D. isimli şahsın, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.Söz konusu paylaşım, Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığınca ihbar kabul edilmiş ve Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla derhal adli işlem başlatılmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli tahkikat yürütülmüş ve cezai işlem uygulanmıştır" denildi.

Görüntülerde, seyir halindeki aracın sürücüsünün ayaklarını direksiyon bölgesine doğru uzatarak araç kullandığı, bu şekilde hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı görüldü. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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