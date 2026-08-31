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Giresun'da sağanak sahil yolunu su altında bıraktı

Giresun'da sağanak sahil yolunu su altında bıraktı
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Giresun'un Piraziz ilçesinde gece etkili olan sağanak yağış, Karadeniz Sahil Yolu'nda su baskınına yol açtı. Ordu-Giresun istikametinde trafikte aksamalar yaşanırken, karayolları ekipleri su tahliyesi için çalışıyor.

Giresun'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, Piraziz ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda su baskınına neden oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle Ordu-Giresun istikametinde trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından Piraziz ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümleri suyla doldu. Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, suyun tahliye edilmesi ve ulaşımın normale dönmesi için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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