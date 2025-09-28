Haberler

Giresun'da Patoz Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da Patoz Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden patoz 500 metrelik uçuruma yuvarlandı ve sürücü Hasan Bayram olay yerinde hayatını kaybetti.

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında patozun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Meşeliyatak köyünde Hasan Bayram yönetimindeki patoz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Hasan Bayram olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
