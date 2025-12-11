Haberler

Giresun'da iki kişinin hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerden biri, annesini kaybettikten sonra mezar yeri bakmak üzere yola çıkmıştı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kovanlık yolu üzerinde Emin Yılmaz idaresindeki 28 ES 850 plakalı otomobil Pazarsuyu Deresine uçmuş, kazada Rayif Şimşek ile derede sürüklenen Emin Yılmaz hayatını kaybetmişti. Kazada yeğeni ile birlikte hayatını kaybeden Rayif Şimşek'in bugün annesi Ayşe Şimşek'i kaybettiği, defin işlemleri için mezar yeri bakmak üzere yeğeni Emin Yılmaz ile birlikte Bulancak'a bağlı Kuzköy köyüne doğru yola çıktığı öğrenilmişti.
Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kovanlık istikametine gitmekte olan 28 ES 850 plakalı aracın kontrolden çıkıp dereye uçtuğu anlar yer aldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
