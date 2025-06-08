Giresun'da Kardeşinin Cinayet İtirafı, Jandarma Soruşturma Başlattı

Giresun'da Kardeşinin Cinayet İtirafı, Jandarma Soruşturma Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran Ş.Ş. adlı kadın, kardeşi A.Ş.'nin, kaybolan ağabeyi Musa Şenel'i öldürdüğünü itiraf etti. İhbar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatan jandarma ekipleri, A.Ş.'yi gözaltına aldı. Cinayete dair cesedine henüz ulaşılamadı.

Giresun Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran Ş.Ş. isimli kadın, kardeşi A.Ş.'nin (44), ağabeyleri Musa Şenel'i (62) öldürdüğünü kendisine itiraf ettiğini belirtti. Ş.Ş.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili jandarma ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre Merkez ilçeye bağlı Ergence köyünden Ş.Ş. isimli kadın, kardeşi A.Ş.'nin (44) bir süredir kaybolan ağabeyleri Musa Şenel'i (62) öldürdüğünü itiraf ettiği iddiasıyla jandarmaya ihbar etti.

İddiaların ardından Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Şüpheli A.Ş., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltındaki ifadesi alınmak üzere karakola götürülen zanlının, olayla ilgili sorgusu sürüyor.

Öte yandan, öldürüldüğü öne sürülen Musa Şenel'in cesedine henüz ulaşılamadı. JASAT ve asayiş ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Olayın meydana geldiği iddia edilen alanlarda titiz bir çalışma yürütülürken, jandarma ekiplerinin olaya ilişkin delil toplama ve cesedi bulmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında elde edilecek bulgular doğrultusunda, olayın kesin nedeni ve cinayetin nasıl işlendiği netlik kazanacak. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor

Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.