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Giresun'da kamyonet dere yatağına uçtu: 1 ölü

Giresun'da kamyonet dere yatağına uçtu: 1 ölü
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Giresun'un Güce ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin 150 metre dere yatağına yuvarlandığı kazada sürücü Halil Yıldırım hayatını kaybetti.

Giresun'un Güce ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yaklaşık 150 metre aşağıdaki dere yatağına uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Güce ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi Ardıç Tarla mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bahçe yolu üzerinde seyir halinde olan Halil Yıldırım (62) idaresindeki 61 UA 843 plakalı Mitsubishi marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre dere yatağına doğru yuvarlandı.

Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Halil Yıldırım, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Tirebolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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