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Giresun’da Jandarma ve Emniyete 65 Yeni Araç Teslim Edildi

Giresun’da Jandarma ve Emniyete 65 Yeni Araç Teslim Edildi
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Giresun'da, jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 65 yeni araç için düzenlenen teslim töreni, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Araçlar, şehirdeki güvenlik hizmetlerini artırmayı hedefliyor.

Giresun'da jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 65 aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 65 yeni araç için Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen teslim törenine Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti.

AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ile güvenlik güçleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vatandaşların güvenliği ve huzurunun sağlanması amacıyla araç filosunu genişleten Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yeni araçlar ile şehrin güvenlik hizmetlerini daha etkin hale getireceği belirtildi.

Törende konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Emniyet ve asayiş hizmetleri gece gündüz demeden süreklilik arz eden hizmetlerin başında gelmektedir. Bu yönüyle zaman zaman araçlarımızın motorlar hiç kapatılmadan 7/24 saat esasına göre hizmet verebilmektedir. Kısaca personeller değişiyor ama araçlar hizmete devam ediyor. Sadece personel sayısıyla arzu ettiğimiz güvenlik iklimini tesis edemeyiz. İnsan kaynağı ile birlikte araç, gereç, donanım ve teknoloji kapasitesini güçlendirilmesi şarttır. Kolluk birimlerimizi görünür, kırılacak, daha hızlı, daha caydırıcı kılacak olan teknik donanım ve imkanlardır. Bugün Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın kullanımına sunacağımız araçlarla inşallah bu amacımıza bir adım daha yaklaşmış olacağız. Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın envanterine katılan 39 emniyet aracı ve 26 Jandarma aracımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından anahtarını teslim edilen yeni araçlar dualarla trafiğe çıktı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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