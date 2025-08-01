Giresun'da Göksu Travertenleri'nde Trafik Kazası
Giresun'un Dereli ilçesindeki 'Giresun'un Pamukkale'si' olarak bilinen Göksu Travertenleri'nde bir otomobil otoparktan yürüyüş yoluna düştü. Kazada 4 kişi yaralandı ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Giresun'un Dereli ilçesinde "Giresun'un Pamukkale'si" olarak bilinen Göksu Travertenleri'nde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Turistik gezi amacıyla bölgeye gelen 34 DHR 352 plakalı otomobil, sürücünün yanlış manevrası sonucu otoparktan yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan yürüyüş yoluna düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, aracın park etmeye çalıştığı sırada fren yerine gaza basıldığı ve otomobilin bariyerleri aşıp yürüyüş yoluna savrulduğu görüldü.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - GİRESUN