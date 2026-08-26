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Giresun'da 400 kg fındık hırsızlığı: 7 şüpheli yakalandı

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Giresun'un Görele ilçesinde iki ayrı olayda kurutulmak üzere serilen 400 kilogram fındığı çalan 7 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu ve suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Giresun'da kurutulmak amacıyla serilen toplam 400 kilogram fındığın çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmada 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Görele ilçesi Sayfiye Mahallesi'nde 19 ve 23 Ağustos tarihlerinde vatandaşlar tarafından kurutulmak üzere serilen fındıklardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü araştırma ve incelemeler sonucunda olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Görele'de ikamet eden 7 şüpheli tespit edilerek yakalandı. İki ayrı hırsızlık olayında vatandaşlara ait 150 ve 250 kilogram olmak üzere toplam 400 kilogram fındığın çalındığı belirlendi. Yakalanan şüphelilerden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu, emniyetteki işlemleri sırasında şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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