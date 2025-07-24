Giresun'da Fındık Bahçesine İşçi Taşıyan Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Giresun'da Fındık Bahçesine İşçi Taşıyan Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde, fındık bahçesine işçi taşıyan bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık bahçesine işçi taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Boynuyoğun köyünden Arslancık köyündeki fındık bahçesinde ot biçme işi için giden 61 AV 437 plakalı kamyonet, Kuşboynu Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan işçilerden, işçi başı olduğu öğrenilen 67 yaşındaki Orhan Tomak olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan 6'sı Görele Devlet Hastanesi'ne, 3'ü ise Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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