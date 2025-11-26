Giresun'da Drift Yapan Trafik Magandalarına Ceza

Giresun'da trafik magandaları Karadeniz Sahil Yolu'nu kapatarak drift yaptı. O anlar, yoldan geçen bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücüye toplam 83 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Karadeniz Sahil Yolu'nun Tirebolu ilçesi Özlü Köyü mevkiinde, Giresun istikametinde meydana geldi. Görüntülerde, emniyet şeridi ve diğer şeritlerin araçlarla tamamen trafiğe kapatıldığı, magandalardan birinin ise Tofaş marka otomobiliyle yolun ortasında defalarca kez daireler çizdiği görüldü.

Kendi canlarını ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan kişilerin tehlikeli gösterisine, yol kenarında toplanan bazı vatandaşların kayıtsız tavırları da tepki çekti. Karadeniz Sahil Yolu'nda yaşanan bu olay büyük eleştiri topladı.

Görüntülerin ardından harekete geçen ekiplerin, sürücüye toplam 83 bin 746 lira idari para cezası uygulanmasının yanı sıra sürücü belgesine el konularak, aracın trafikten men edildiği öğrenildi. - GİRESUN