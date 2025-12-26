Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesinde bir kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti.

İlçenin Merkez Mahallesi Hülya Sokak'ta meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Fatma Çanakçı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çanakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN