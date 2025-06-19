Giresun'da Baba ve Oğlu Denizdeki Trajik Olayda Hayatını Kaybetti

Giresun'da Baba ve Oğlu Denizdeki Trajik Olayda Hayatını Kaybetti
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Giresun'da denizde akıntıya kapılan 10 yaşındaki Toprak Derme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yoğun bakımda tedavi gören babası Celal Derme de yaşamını yitirdi.

Giresun'da denizde 1 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 10 yaşındaki çocuğun babası da yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Olay, 3 gün önce Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Celal Derme (41) ve 10 yaşındaki oğlu Toprak Derme, bir anda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan baba, Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Oğlu Toprak'ın cansız bedeni ise olaydan bir gün sonra denizde bulunmuştu.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Celal Derme'den de acı haber geldi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan baba da yaşamını yitirdi. Derme'nin cansız bedeni memleketi Malatya'ya gönderildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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