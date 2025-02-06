Giresun'da Asker Eğlencesinde Yaralanma Olayı: Zanlı Serbest Bırakıldı
Giresun'un Dereli ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde ruhsatsız tabancayla havaya ateş açan 51 yaşındaki A.K., 21 yaşındaki Burak Genç'i ağır yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giresun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin yaralanması olayında gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Küçükahmet köyünde, 4 Şubat 2025 akşamı düzenlenen asker eğlencesinde meydana gelen olayda, 51 yaşındaki A.K.'nin ruhsatsız tabancasıyla havaya ateş açması sonucu 21 yaşındaki Burak genç kafasının arka kısmından vurularak yaralanmıştı. Ağır yaralanan Genç, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 51 yaşındaki A.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GİRESUN