Giresun'da ağaç kesimi sırasında işçi hayatını kaybetti

Giresun'un Güce ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Güce ilçesine bağlı Tekke köyü Ağaçbaşı Yaylası sınırlarındaki ormanlık alanda ağaç kesim işinde çalışan Hasan Yaman'ın (40) kestiği ağaç üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında kalan Yaman, arkadaşlarının yardımıyla Güce Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN