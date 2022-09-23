Boşanma aşamasında olduğu eşi ve akrabalarını vurduktan sonra intihara teşebbüs etti: 3 ölü
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Giresun'un Espiye ilçesinde, bir kişi, eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Olay sonrası ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı
Giresun'da Nuri Çamur isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Çamur, baldızı Ayşe Kılıç ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu'yu vurduktan sonra intihara teşebbüs etti.
3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Dilek Çamur, Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu hayatını kaybetti. Nuri Çamur ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa