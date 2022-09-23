Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boşanma aşamasında olduğu eşi ve akrabalarını vurduktan sonra intihara teşebbüs etti: 3 ölü

3. Sayfa Haberleri

Giresun'un Espiye ilçesinde, bir kişi, eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Olay sonrası ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Giresun'da Nuri Çamur isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Çamur, baldızı Ayşe Kılıç ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu'yu vurduktan sonra intihara teşebbüs etti.

Boşanma aşamasında olduğu eşi ve akrabalarını vurduktan sonra intihara teşebbüs etti: 3 ölü

3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Dilek Çamur, Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu hayatını kaybetti. Nuri Çamur ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayşe kılıç Giresun 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Akrabaların ev içine karışması kadar saçma sapan bir faaliyet yok, adam kimi suçlu gördü ise onlara faturayı kesmiş ..

Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title