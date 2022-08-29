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Giresun 3. sayfa haberi: Giresun'da trafik kazası: 13 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Giresun 3. sayfa haberi: Giresun'da trafik kazası: 13 yaralı

Giresun 3. sayfa haberi: Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dereli istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan Zeki Dursun (19) yönetimindeki 28 ACC 147 plakalı kamyonet Ülper mevkiine aynı istikamete seyir eden araçların yavaşladığı esnada önünde seyreden araca vurmamak için şerit değiştirerek karşı yönden gelen Aydın A. (38) yönetimindeki 52 ABY 148 plakalı araca yandan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda bulunan toplam 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Giresun'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Giresun Aydın 3. Sayfa Haberler

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