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Girdiği apartmanda eline ne geldiyse çalarak kayıplara karıştı

3. Sayfa Haberleri

Girdiği apartmanda eline ne geldiyse çalarak kayıplara karıştı

Bursa'da hırsızlık şüphelisi şahıs, girdiği apartmanda eline ne geldiyse poşete koyarak kayıplara karıştı.

Bursa'da hırsızlık şüphelisi şahıs, girdiği apartmanda eline ne geldiyse poşete koyarak kayıplara karıştı.

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi şahıs girdiği apartmanda eline ne geldiyse poşete doldurdu. Apartmanın her katını gezen şüpheli, doldurduğu poşetlerle birlikte kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenidoğan Gürsu Bursa 3. Sayfa Haberler

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