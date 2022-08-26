Gezi teknesi ile İtalya'ya göçmen kaçakçılığı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Fethiye ilçesinden hareket eden gezi teknesi rotasını İtalya'ya çevirince Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinden hareket eden gezi teknesi rotasını İtalya'ya çevirince Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekipleri rotası İtalya olan 2000 kişilik bir gezi teknesinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarını aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi, hareket halindeki özel tekneyi durdurdu. Teknede yapılan aramada, 127 düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçısı ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 7 şahıs yakalandı. Yakalanan 127 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula ilçesindeki Geri Gönderme merkezine gönderilirken, 4 göçmen kaçakçısı ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan toplam 11 kişi hakkında yasal işlemler devam ettiği açıklandı. (Bekir Tosun - Murat Yalçın - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fethiye İtalya Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gezi teknesi ile İtalya'ya göçmen kaçakçılığı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.