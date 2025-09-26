Haberler

Geyve ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Geyve ilçesinde makilik alanda yangın çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Bağlarbaşı Mahallesi'nde çıkan yangın, fırtına sebebiyle yüksek gerilim hatlarından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu belirtildi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan makilik alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına sebebiyle yüksek gerilim hatlarından sıçradığı öne sürülen kıvılcım, makilik alanda yangın çıkardı. Alevler kısa sürede yükseldiği bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi neticesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Güllü ölüme böyle gitmiş

Güllü ölüme böyle gitmiş! Kahreden anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.