Geyve ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan makilik alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına sebebiyle yüksek gerilim hatlarından sıçradığı öne sürülen kıvılcım, makilik alanda yangın çıkardı. Alevler kısa sürede yükseldiği bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi neticesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - SAKARYA