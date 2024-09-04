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Geyve'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Sürücü yaralandı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarptığı kazada sürücü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Epçeler Mahallesi Cevat Ayhan Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine seyir halinde olan M.B. kontrolündeki 34 UF 7305 plakalı otomobil ile Alifuatpaşa mevkiine doğru seyir halinde olan R.T. kontrolündeki 54 AIT 956 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yaralı sürücü M.B., sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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