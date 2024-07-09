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Geyve'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde Trafik Kazası

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Cevat Ayhan Köprüsü üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Cevat Ayhan Köprüsü üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Geyve Cevat Ayhan köprü üzerinde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince, kazada hafif yaralanan kişi ayakta tedavi edildi. Kaza sebebi ile bölgede bir süre aksayan trafik, otomobillerin kaldırılması ile birlikte tekrar normal seyrine dönerken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cevat Ayhan İtfaiye Sakarya trafik Geyve 3.Sayfa Güncel Haberler

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