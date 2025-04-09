Gevaş'ta Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı
Van'ın Gevaş ilçesinde öğleden sonra ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Tımar köyü sakinleri, dolunun etkisiyle dışarı çıkamadıklarını ve büyük bir tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.
Gevaş'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
İlçeye bağlı Tımar köyünde öğleden sonra dolu yağışı etkili oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle dışarı çıkamadıklarını belirten köy sakinleri, yağışın kısa süreli olmasına rağmen oldukça etkili olduğunu ifade etti. Yağış başladığında büyük bir tedirginlik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda yağan dolu nedeniyle apar topar evlerimize kaçtık" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - 3.Sayfa