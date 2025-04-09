Gevaş'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

İlçeye bağlı Tımar köyünde öğleden sonra dolu yağışı etkili oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle dışarı çıkamadıklarını belirten köy sakinleri, yağışın kısa süreli olmasına rağmen oldukça etkili olduğunu ifade etti. Yağış başladığında büyük bir tedirginlik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda yağan dolu nedeniyle apar topar evlerimize kaçtık" dedi.