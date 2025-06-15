Germencik'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Germencik'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, 20 yıl hapis cezası ile aranan T.K. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Şahıs, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Kamu, Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık" suçundan hakkında 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.K. isimli şahıs Germencik ilçesi Reisköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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