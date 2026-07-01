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Germencik'te hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Germencik'te hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık suçundan 9 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Ü., jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık suçundan 9 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Germencik'te hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ü. (30) jandarma ekiplerince yakalandı. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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