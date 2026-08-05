Gebze'de geri dönüşüm deposunda yangın: Yollar dumandan görünmez oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alınırken, duman sebebiyle TEM ve D100 Karayolu'nda göz gözü görmedi.

Tavşanlı'da faaliyet gösteren geri dönüşüm deposunda saat 17.15 sıralarında yangın çıktı. Tesisten yükselen alev ve dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, zabıta, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. İş makineleri yardımı ile çalışma sürerken, TEM ve D100 Karayolu'nu da duman kapladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı