Gerger'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Gözpınar köyü kırsalında 9 Ağustos'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangının fark edilmesi üzerine durum ilgili ekiplere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına havadan müdahale edilmesi amacıyla yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı