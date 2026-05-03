Batman'da traktör uçuruma yuvarlandı: Sürücü atlayarak kurtuldu

Batman'da seyir halindeki bir traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak onlarca metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü son anda atayarak kurtuldu.

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü mevkiinde meydana geldi. Traktörün uçuruma doğru sürüklendiğini fark eden sürücü Ramazan Temiz, saniyelerle yarışarak araçtan atlamayı başardı. Taklalar atarak aşağı düşen traktör, çarpmanın şiddetiyle parçalara ayrılarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, hafif yaralı olarak Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Temiz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

