Batman'da otomobil direğe çarptı, baba ve oğlu yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu sürücü ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesinde Davut Batı (58) idaresindeki 34 KE 8040 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ve oğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı