Gercüş'te karda mahsur kalan ambulansa İl Özel İdare ekibi yetişti

Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle ambulans yoluna kaldığı yerden devam etti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinden hasta alan ambulans, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine bölgeye Gercüş ilçe şantiye şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu ambulans bulunduğu yerden kurtarılarak yoluna devam etmesi sağlandı. 112 ekipleri sağlık çalışanları Gercüş İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş'a ve Özel İdare ekiplerine teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
