Batman'da kontrolden çıkan araç refüje çıktı

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 PYS 76 plakalı beyaz renkli hafif ticari araç, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı