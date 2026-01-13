Haberler

Gercüş'te av sırasında kazara vurulma olayında gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde ava giderken pikap içerisinde silahın kazara ateş alması sonucu 45 yaşındaki Veysi Çınar hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay önceki gün Gercüş ilçesi Kantar köyü yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre ava giderken pikabın içinde kazara ateş alan silahtan çıkan kurşunlar Veysi Çınar'a (45) isabet etti. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken olay anında araçta bulunan Ahmet K. (25), Azat Ç. (26), Mehmet Enes Ç. (22), Bilal Ç. (30) ve Mustafa G. (22), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 5 zanlı, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 3'ü savcılık sorgusunun ardından, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
