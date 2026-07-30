Genel müdürün ’Rehin alındım, Otokar’da bomba ihbarı yap’ mesajı ekipleri harekete geçirdi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir fabrikanın genel müdürünün arkadaşına gönderdiği "Rehin alındım, Otokar'da bomba ihbarı yap" mesajı ekipleri alarma geçirdi. Yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu, mesajın şaka gayesiyle gönderildiği belirlenirken mesajı atan kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Otokar isimli iş yerinde meydana gelen olayda, GİSAN Genel Müdürü F.B. (48), arkadaşı B.D.'ye iş yerinde toplantıda olduğunu, rehin alındığını ve Otokar içerisinde bomba ihbarı yapılmasını isteyen bir mesaj gönderdi. Mesajı alan B.D.'nin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan inceleme ve kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. F.B.'nin alınan ifadesinde, arkadaşına söz konusu mesajı şaka gayesiyle gönderdiğini ve ihbarın gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde de ihbarın asılsız olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken F.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı