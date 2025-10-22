Haberler

Genel Akram Selum Abdullah Yakalandı

Genel Akram Selum Abdullah Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı, sednaya hapishanesinde mahkumlara işkence yapmak ve infaz etmekle suçlanan General Akram Selum Abdullah'ın yakalandığını duyurdu. Abdullah, insan hakları ihlalleri nedeniyle aranan bir isimdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Sednaya Hapishanesi'nde mahkumları infaz etmek ve işkence yapmakla suçlanan General Akram Selum Abdullah'ın düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin muhaliflere karşı işlediği suçların simgesi haline gelen Sednaya Hapishanesi'ndeki işlenen suçlarla bağlantışı bir kişi daha yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Sednaya Hapishanesi'nde mahkumları infaz etmek ve işkence yapmakla suçlanan General Akram Selum Abdullah'ın düzenlenen operasyon ile yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, Abdullah'ın ciddi insan hakları ihlalleri ile suçlandığını belirterek, Abdullah'ın yerinin sağlanan istihbarat sonucu tespit edildiğini aktardı. Abdullah'ın nerede yakalandığını açıklanmadı.

Abdullah, 2014-2015 yılları arasında Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde, özellikle askeri polis komutanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Yine rahat durmadı! Skandal karara Türkiye'den tepkiler yükseliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
Kjetil Knutsen Galatasaray taraftarını yorumladı: Tıkaçlar işe yaramadı, baş ağrım var

Galatasaray taraftarını yorumladı: Baş ağrım var, tıkaçlar...
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif

Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.