Genel Akram Selum Abdullah Yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Sednaya Hapishanesi'nde mahkumları infaz etmek ve işkence yapmakla suçlanan General Akram Selum Abdullah'ın düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin muhaliflere karşı işlediği suçların simgesi haline gelen Sednaya Hapishanesi'ndeki işlenen suçlarla bağlantışı bir kişi daha yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Sednaya Hapishanesi'nde mahkumları infaz etmek ve işkence yapmakla suçlanan General Akram Selum Abdullah'ın düzenlenen operasyon ile yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, Abdullah'ın ciddi insan hakları ihlalleri ile suçlandığını belirterek, Abdullah'ın yerinin sağlanan istihbarat sonucu tespit edildiğini aktardı. Abdullah'ın nerede yakalandığını açıklanmadı.

Abdullah, 2014-2015 yılları arasında Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde, özellikle askeri polis komutanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştu. - ŞAM