Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti

Haberler.com - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Nerede ve hangi okulda çekildiği bilinmeyen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bahsi geçen görüntüde bir öğrencinin ders anlatan öğretmeninin yanına giderek dans ettiği ve daha sonra yüzünü avuçladığı anlar yer alıyor.

Nerdeyse her gün, sosyal medyada yayılan bir video gündeme damga vuruyor. Bu kez görüntüler Türkiye'den... Hangi ilde, hangi okulda çekildiği bilinmiyor ama yaşananlar yüz kızartıcı. Ders anlatan öğretmeninin yanına giden öğrencinin yaptıkları "Gençlik nereye gidiyor?" dedirtti.

Haberler.com - 3. Sayfa

Öğretmen, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

duyarlı vatandaş:

BEN YÖNETİCİYİM. çok boş bir nesil geliyor. vatan millet ahlak olmayan içi boş bir çuval geliyor. sebep mi? sendika,aşırı demokrasi,deneyimsiz yöneticiler, tiktok öğretmenleri ve kağıt üzerindeki yasalar....

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
cihat sahin:

Öğretmen olarak şunu belirtmek istiyorum; Kesinlikle herkes okumak zorunda değil. Zorunlu eğitim sistemi bu gibi çocukları okulda tutmakla nasıl hata yapıldığının kanıtı.

Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
Mehmet Ümit:

En ufak şeyde okulu basıp, öğretmenleri darp eden veliler. Bu çocuklar sizlerin eseriniz!

Cevap Yaz 4 85 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title