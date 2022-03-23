Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti

Nerdeyse her gün, sosyal medyada yayılan bir video gündeme damga vuruyor. Bu kez görüntüler Türkiye'den... Hangi ilde, hangi okulda çekildiği bilinmiyor ama yaşananlar yüz kızartıcı. Ders anlatan öğretmeninin yanına giden öğrencinin yaptıkları "Gençlik nereye gidiyor?" dedirtti.

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