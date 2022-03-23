Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti
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Nerede ve hangi okulda çekildiği bilinmeyen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bahsi geçen görüntüde bir öğrencinin ders anlatan öğretmeninin yanına giderek dans ettiği ve daha sonra yüzünü avuçladığı anlar yer alıyor.
Nerdeyse her gün, sosyal medyada yayılan bir video gündeme damga vuruyor. Bu kez görüntüler Türkiye'den... Hangi ilde, hangi okulda çekildiği bilinmiyor ama yaşananlar yüz kızartıcı. Ders anlatan öğretmeninin yanına giden öğrencinin yaptıkları "Gençlik nereye gidiyor?" dedirtti.