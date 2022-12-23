Gençleri kandırıp PKK üyesi yapmayı hedefliyorlardı, polis yakaladı
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Kocaeli'de gençleri örgüte üye yapmak için çalışmalar yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Kocaeli'de gençleri örgüte üye yapmak için çalışmalar yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede başlatılan geniş çaplı inceleme neticesinde gençlere yönelik örgüte üyelik ve propaganda amaçlı çalışmalar yaptıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KOCAELİ