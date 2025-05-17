Gençler Teröre Karşı Bilgilendirildi

Gençler Teröre Karşı Bilgilendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi kapsamında bin 610 öğrenci terörle mücadele konusunda bilgilendirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında bin 610 öğrenci teröre karşı bilgilendirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi bilgilendirme ve önleme faaliyetleri ile desteklemek amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında terör örgütlerinin gençler üzerindeki faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemleri konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, bu faaliyetlerin engellemesi ve farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitim faaliyeti düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen etkinlikte 20 ortaöğretim okulunda bin 610 öğrenciye konferans verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Kadrandaki hızı gören polis harekete geçti! Hemen ehliyetine el konuldu

Kadrandaki hızı gören polis harekete geçti! Hemen ehliyeti alındı
Hadise'nin tercihi desenli mini elbise oldu

Hadise'nin tercihi desenli mini elbise oldu
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Türk sinemasının efsane ismi Ali Özgentürk için tören düzenlendi

Türk sinemasının usta ismine veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.