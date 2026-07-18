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13.07.2026 tarihinde saat 14.00'te Eskişehir mahreçli servis edilen "Genç mühendisin can verdiği kaza ile ilgili ilk duruşma görüldü" başlıklı haberimizde yer alan 3 kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karelerin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

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13.07.2026 tarihinde Eskişehir mahreçli servis edilen 'Genç mühendisin can verdiği kaza' haberindeki 3 kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, mevcut karelerin kullanılmaması hususu abonelere duyurulur.

13.07.2026 tarihinde saat 14.00'te Eskişehir mahreçli servis edilen "Genç mühendisin can verdiği kaza ile ilgili ilk duruşma görüldü" başlıklı haberimizde yer alan 3 kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karelerin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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