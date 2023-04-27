Genç kızı yerde tekmeleyip saçından sürüklediler! Yumruklu, bıçaklı kavga kamerada

Kocaeli'de 2 grup arasında çıkan tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavgada kent merkezi adeta ringe döndü. Kavgada 2 kişi bıçakla hafif yaralanırken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde kalabalık 2 grup arasında kavga çıktı. Tarafların birbirine bıçak çektiği kavga büyüdü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu.

KALÇASINDAN BIÇAKLANDI

Çevredeki vatandaşlar ise kavgayı ayırırken güçlük yaşadı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 20'li yaşlarda iki genç kızdan birinin kalçasından bıçaklandığı, bir başka genç kızın ise bıçakla kendi elini yaraladığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Genç bir erkek ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken taraflar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga anları, anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.