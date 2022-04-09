Genç kızı parkta tekme ve yumruklarla dövdüler! O anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da kimliği belirsiz 2 genç kız, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla dövdü. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan parkta kimliği belirsiz 2 genç kız, bilinmeyen nedenle tartıştıkları kıza tekme ve yumruklarla saldırdı.
UZUN SÜRE TEKMELEDİLER
Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
HER YERDE ARANIYORLAR
Polis, görüntüdeki kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - 3. Sayfa