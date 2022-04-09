Genç kızı parkta tekme ve yumruklarla dövdüler; o anlar kamerada

İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan parkta kimliği belirsiz 2 genç kız, bilinmeyen nedenle tartıştıkları kıza tekme ve yumruklarla saldırdı.

UZUN SÜRE TEKMELEDİLER

Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

HER YERDE ARANIYORLAR

Polis, görüntüdeki kişileri bulmak için çalışma başlattı.