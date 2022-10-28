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Genç kızı dövüp, saçından tutup sürüklediler

3. Sayfa Haberleri

Genç kızı dövüp, saçından tutup sürüklediler

Sakarya'da 18 yaşından küçük oldukları değerlendirilen genç kız arkadaş grubu, yine yaşıtları olan farklı bir kızı dövüp, saçından tutarak yerlerde sürükledi.

Sakarya'da 18 yaşından küçük oldukları değerlendirilen genç kız arkadaş grubu, yine yaşıtları olan farklı bir kızı dövüp, saçından tutarak yerlerde sürükledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

İddiaya göre, olay Karasu ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yaşları 18'den küçük olduğu değerlendirilen 3 kız çocuğu, yine kendi yaşıtlarında olan farklı bir kızı dövüp, saçında tutarak yerlerde sürükledi. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan anlar ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntülerde; 3 kişilik genç kız çocuklarının, diğer kızı dövüp, saçından tutup yerlerde sürüklediği anlar ve darp edilen kızın ise çığlıkları yer aldı. Olayın sebebi henüz netlik kazanmazken, paylaşılan görüntüler sonrasında güvenlik güçleri harekete geçti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler

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