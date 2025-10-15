Genç kız uğradığı taciz anlarını sesi titreyerek anlattı: El atmaya çalıştı
İstanbul'da işten dönerken tacize uğradığını söyleyen genç kadın, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştığı videoda sesi titreyerek anlattı. "El atmaya çalıştı, ben de kaçtım. Şaka gibi... İşe de mi gidemeyeceğiz?" diyen genç, tepkisini dile getirirken olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı genç kadına destek mesajları gönderdi. Taciz olayına tepki gösteren vatandaşlar, güvenli ulaşım ve sokak güvenliği konusunda yetkililere çağrıda bulundu.