Genç kız uğradığı taciz anlarını sesi titreyerek anlattı: El atmaya çalıştı

İstanbul'da işten dönerken tacize uğradığını söyleyen genç kadın, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştığı videoda sesi titreyerek anlattı. "El atmaya çalıştı, ben de kaçtım. Şaka gibi... İşe de mi gidemeyeceğiz?" diyen genç, tepkisini dile getirirken olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul'da işten dönerken tacize uğradığını belirten genç bir kadın, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştığı video ile anlattı. Son derece gergin olduğu gözlenen genç, sesi titreyerek olayı aktarırken "El atmaya çalıştı, ben de kaçtım. Şaka gibi... İşe de mi gidemeyeceğiz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı genç kadına destek mesajları gönderdi. Taciz olayına tepki gösteren vatandaşlar, güvenli ulaşım ve sokak güvenliği konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Siz nasıl bi mahluksunuz burda show yapacağına vakit kaybetmeden direk polise gitsene yada orada bağırıp yardım istesene bırakın artık burda popüler olmaya çalışmayı ya

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Bunun bile şovunu yapar oldular!!!

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıBARBAROS:

Toplumun geldiği son nokta. Zombi istilası gibi insanlar sokakta yürümekten korkuyorlar.. Emeği geçenlere lanet olsun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımk6ttqs425:

Yalan

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFırat Duran:

Şimdi birileri çıkar ülke ne hale geldi der, kardeşim bunlar 25 sene 50 sene önce de vardı. Hala da var. Eskiden daha beterdi, istanbul fatih bölgesinde akşamları gezmek bile işkenceydi 90larda, şimdi bunları haber olarak görmeniz bugün türedi anlamına gelmiyor. Çağır polis, bi çığlık at zaten millet stresli sapığı dövsünler. Kimse kusura bakmasın kadınlar izin vermese bukadar olmaz bu durum. Sen istemedin, başkası ay kızlar bana bu laf attı, şöyle yaptı diye hava basıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
