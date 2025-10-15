Genç kız uğradığı taciz anlarını sesi titreyerek anlattı: El atmaya çalıştı

İstanbul'da işten dönerken tacize uğradığını belirten genç bir kadın, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştığı video ile anlattı. Son derece gergin olduğu gözlenen genç, sesi titreyerek olayı aktarırken "El atmaya çalıştı, ben de kaçtım. Şaka gibi... İşe de mi gidemeyeceğiz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı genç kadına destek mesajları gönderdi. Taciz olayına tepki gösteren vatandaşlar, güvenli ulaşım ve sokak güvenliği konusunda yetkililere çağrıda bulundu.