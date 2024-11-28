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Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı

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Ankara'da ikamet ettiğini belirten bir genç kız, toplu taşımada sürekli tacize uğradığını belirterek "Sapık ve pedofililerin bakışlarına maruz kalmaktan bıktım. Kendimi güvende hissetmiyorum. Herkes pedofili, herkes sapık" ifadelerine yer verdi.

Ankara'da işe giderken toplu taşıma kullanmak zorunda olduğunu belirten genç kız, aynı otobüste yolculuk ettiği insanlar tarafından taciz edildiğini belirterek yaşadıkları gözyaşları içinde anlattı.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

"Sapık ve pedofililerin bakışlarına maruz kalmaktan bıktım" diyen genç kız, "Kendimi güvende hissetmiyorum. Herkes pedofili, herkes sapık" ifadelerine yer verdi. Genç kızın videosu kısa sürede viral oldu.

Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Bence psikolojisi bozuk.Herkesin kendine baktığını sanma hastalığına kapılmış

Yorum Beğen748
Yorum Beğenme68
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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

bu kızın psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum

Yorum Beğen559
Yorum Beğenme64
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Ülkeni karalayacağına gereğini yap, şikayetçi ol

Yorum Beğen361
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Yüz ifadelerin inandırıcı değil; yani senaryo belki iyi ama oyuncu olarak çok vasatsın...

Yorum Beğen360
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Toplu taşımaya binmeden önce çelik don giysin.

Yorum Beğen240
Yorum Beğenme60
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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Demokrasiyi laikliği savunursun öyle olur - özgürlüğün bedeli-

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme150
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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Bu kız hasta

Yorum Beğen238
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

milletin işi gücü yok herkez sana bakıyor işi gücü bıraktılar seni taciz ediyolar

Yorum Beğen192
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Haber YorumlarıHüseyin Kütük:

Herkes olmasa da gerçekten gidişat hiç iyi değil ahlaki bir çöküntü var

Yorum Beğen162
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıDilek Usta:

Doğru söylüyorsun kızım sen. Güvenlikler artırılmalı.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme76
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