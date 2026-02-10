Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı
İstanbul Fatih'te bir adam, tartıştığı kadını sokak ortasında defalarca yumruk attı. Talihsiz kadını öldüresiye döven saldırgan daha sonra arabaya binerek uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Fatih'te sokak ortasında meydana gelen şiddet olayı büyük tepki çekti.
TALİHSİZ KADINI ÖLDÜRESİYE DARBETTİ
Tartıştığı kadını acımasızca yumruklayarak darp eden saldırgan, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında olay yerinden araçla uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Emniyet güçleri, görüntüler üzerine şahsın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
