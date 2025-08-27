Genç kadın feribottan atlayarak intihar etti

Sosyal medyaya yansıyan ve nerede kaydedildiği henüz belirlenemeyen bir video, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, genç bir kadının feribot seyahati sırasında bir anda denize atlayarak yaşamına son verdiği anlar yer alıyor.

Söz konusu videoda, kimliği henüz tespit edilemeyen kadının feribotun kenarına yöneldiği, ardından kendisini aniden suya bıraktığı görülüyor. Olayın şokuyla çevrede bulunan yolcular kısa süreli bir panik yaşarken, görevlilerin hemen kadının atladığı noktaya doğru yöneldiği fark ediliyor. Ancak saniyeler içinde güçlü akıntıya kapılan kadının suda gözden kaybolduğu anlar kayıtlara yansıyor.

NEREDE KAYDEDİLDİĞİ HENÜZ BELLİ OLMADI

Görüntülerin hangi feribotta ve hangi güzergâhta çekildiği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Olayın yurtiçinde mi yoksa yurtdışında mı gerçekleştiği de henüz açıklığa kavuşmadı. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede binlerce paylaşım alırken, yetkililerin olaya ilişkin araştırma başlatıp başlatmadığı merak konusu oldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kamuoyunda infiale neden olan video, özellikle güvenlik önlemleri ve psikolojik destek mekanizmaları konusunu yeniden gündeme taşıdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, toplu taşıma araçlarında daha sıkı güvenlik önlemleri alınması gerektiğini savunurken, bazıları da görüntülerin dolaşıma sokulmasının etik olup olmadığını tartışmaya açtı.

Uzmanlar, bu tür vakaların ardından özellikle gençler arasında hassasiyetin arttığını belirtiyor. Psikiyatri ve psikoloji uzmanları, intihar eğilimi gösteren kişilerin çevrelerindeki insanlardan yardım istemeleri gerektiğini vurgularken, yakın çevresinin de küçük işaretleri fark edip destek olmasının önemine dikkat çekiyor.