Genç kadın feribottan atlayarak intihar etti

Genç kadın feribottan atlayarak intihar etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Genç kadın feribottan atlayarak intihar etti
Haber Videosu

İnternete düşen ve nerede kaydedildiği henüz belli olmayan bir video infial yarattı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde genç bir kadının feribottan atlayarak yaşamına son verdiği görülürken, olay sonrasında görevlilerin kadına doğru yöneldiği ancak akıntıyla birlikte gözden kaybolduğu fark ediliyor.

Sosyal medyaya yansıyan ve nerede kaydedildiği henüz belirlenemeyen bir video, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, genç bir kadının feribot seyahati sırasında bir anda denize atlayarak yaşamına son verdiği anlar yer alıyor.

Söz konusu videoda, kimliği henüz tespit edilemeyen kadının feribotun kenarına yöneldiği, ardından kendisini aniden suya bıraktığı görülüyor. Olayın şokuyla çevrede bulunan yolcular kısa süreli bir panik yaşarken, görevlilerin hemen kadının atladığı noktaya doğru yöneldiği fark ediliyor. Ancak saniyeler içinde güçlü akıntıya kapılan kadının suda gözden kaybolduğu anlar kayıtlara yansıyor.

NEREDE KAYDEDİLDİĞİ HENÜZ BELLİ OLMADI

Görüntülerin hangi feribotta ve hangi güzergâhta çekildiği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Olayın yurtiçinde mi yoksa yurtdışında mı gerçekleştiği de henüz açıklığa kavuşmadı. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede binlerce paylaşım alırken, yetkililerin olaya ilişkin araştırma başlatıp başlatmadığı merak konusu oldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kamuoyunda infiale neden olan video, özellikle güvenlik önlemleri ve psikolojik destek mekanizmaları konusunu yeniden gündeme taşıdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, toplu taşıma araçlarında daha sıkı güvenlik önlemleri alınması gerektiğini savunurken, bazıları da görüntülerin dolaşıma sokulmasının etik olup olmadığını tartışmaya açtı.

Uzmanlar, bu tür vakaların ardından özellikle gençler arasında hassasiyetin arttığını belirtiyor. Psikiyatri ve psikoloji uzmanları, intihar eğilimi gösteren kişilerin çevrelerindeki insanlardan yardım istemeleri gerektiğini vurgularken, yakın çevresinin de küçük işaretleri fark edip destek olmasının önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Kapalıçarşı'ya 1 milyar 250 milyonluk operasyon! 23 iş yeri basıldı, 40 kişi gözaltında

Kapalıçarşı'ya 1 milyar 250 milyonluk operasyon
Damat, düğün günü yengeden gelen kurşunla hayatını kaybetti

Kurşun yengeden! Damat düğün günü öldürüldü
Olacakları hissetmiş! Eşi tarafından öldürülen Neşe'nin son mesajları kahretti

Neşe'nin son mesajları kahretti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.