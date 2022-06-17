Genç anestezi uzmanı hastane odasında ölü bulundu - Haberler

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Genç anestezi uzmanı hastane odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Genç anestezi uzmanı hastane odasında ölü bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel bir hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan genç kadın odasında ölü bulundu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel bir hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan genç kadın odasında ölü bulundu.

Akçaabat ilçesinde hizmet veren Özel 7M Hastanesi'nde gece nöbetçisi olan çalışan anestezi uzmanı Büşra Muhcu (25) odasında ölü bulundu. Bir yıllık evli olduğu öğrenilen Muhcu'nun kalp hastalığı nedeniyle bir süre önce ameliyat olduğu, ritim bozukluğunu dengelemek için kendine zaman zaman adrenalin enjekte ettiği iddia edildi.

Dün gece de yine kendine damar yolu açıp adrenalin enjekte ettiği öğrenilen Muhcu'nun fenalaşarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçaabat Trabzon 3. Sayfa Haberler

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