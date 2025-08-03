Gemlik'te Yangın, Facia Önlenerek Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir sitedeki binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde sahil kenarında bulunan Ayşem 1 Sitesi'ndeki bir binada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA