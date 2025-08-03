Gemlik'te Yangın, Facia Önlenerek Kontrol Altına Alındı

Gemlik'te Yangın, Facia Önlenerek Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir sitedeki yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir sitedeki binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde sahil kenarında bulunan Ayşem 1 Sitesi'ndeki bir binada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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