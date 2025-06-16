Gemlik'te Trafik Kazası: Anne ve Kızı Ağır Yaralandı

Gemlik'te Trafik Kazası: Anne ve Kızı Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir anne ve 5 yaşındaki kızı, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Kumla-Armutlu Çevreyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir anne ve 5 yaşındaki bisikletli kızı ağır yaralandı.

Kaza, Sakallı Düğün Salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaralılar için olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü başındaki kaskla yaralıların ambulansa taşınmasına yardım etti. Kaza nedeniyle çevreyolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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