Bursa'da seyir halindeki tır alev topuna döndü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halinde olan bir tır, Dürdane rampasında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik-Bursa karayolu Dürdane rampasında ilerleyen tırın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekip kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı